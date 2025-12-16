Dove vedere Perugia-Osaka Bluteon in tv Mondiale per club volley 2025 | orario programma streaming

Dopo aver esordito contro i poco quotati libici dello Swehly, Perugia proseguirà la propria avventura nel Mondiale per Club 2025 di volley maschile affrontando i giapponesi dell’Osaka Bluteon. L’appuntamento è per mercoledì 17 dicembre (ore 17.30 italiane) a Belem (Brasile), si tratta di una sfida di capitale importanza per la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata e per presentarsi al meglio al big match di giovedì contro i brasiliani del Sada Cruzeiro (detentori del titolo). I Block Devils dovranno stare attenti a un sestetto compatto, coeso e insidioso, che può contare su delle buone individualità e che potrebbe creare alcuni grattacapi grazie a uomini di un certo calibro come il palleggiatore francese Antoine Brizard, lo schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez, l’opposto giapponese Yuji Nishida. Oasport.it

