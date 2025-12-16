Dove vedere in tv la NextGen 2025 di tennis | orari gironi programma streaming

Le NextGen ATP Finals 2025 si terranno a Gedda, in Arabia Saudita, dal 17 al 21 dicembre. L'evento riunisce i migliori under 21 della stagione, pronti a sfidarsi nell'ultimo torneo dell'anno. Ecco tutte le informazioni su orari, gironi, programma e streaming per seguire questa importante tappa del tennis giovanile.

Gedda, in Arabia Saudita, ospiterà, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre, le Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Jeddah (al netto delle rinunce), che riguarda i tennisti under 21, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale. Nel Gruppo Blu saranno protagonisti lo statunitense Learner Tien, gli spagnoli Rafael Jodar e Martin Landaluce, ed il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, mentre nel Gruppo Rosso scenderanno in campo il croato Dino Prizmic, lo statunitense Nishesh Basavareddy, il belga Alexander Blockx ed il tedesco Justin Engel. La fase a gironi è in calendario da mercoledì 17 a venerdì 19, le semifinali si giocheranno sabato 20, infine la finale andrà in scena domenica 21. Oasport.it

