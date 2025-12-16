Dove vedere in tv Bologna-Inter Supercoppa Italiana 2025 | orario semifinale programma streaming

Scopri tutte le informazioni su come seguire in tv e streaming la semifinale di Supercoppa Italiana 2025 tra Bologna e Inter. L’evento si svolgerà in Arabia Saudita e vedrà le due squadre contendere un posto in finale. Ecco orario, programma e modalità di visione per non perdere questa importante sfida.

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming L’arrivo della Supercoppa Italiana 2025 di calcio è sempre più vicino. L’Arabia Saudita è pronta ad accogliere le quattro formazioni che andranno a competere per il titolo della manifestazione: fra loro anche Bologna e Inter, che si affronteranno nella seconda semifinale del torneo. Da una parte gli emiliani di Vincenzo Italiano, vincitori l’anno scorso – a sorpresa – ma con pieno merito della Coppa Italia, dall’altra il “biscione” di Christian Chivu, che ha raccolto l’eredita di Simone Inzaghi arrivato l’anno scorso al secondo posto in Serie A guidando Lautaro Martinez e compagni. Chi uscirà vincitore della contesta al ‘King Saud University Stadium’ di Riad tra i rossoblu e i nerazzurri? La parola al campo, in una gara secca che se non dovesse trovare un vincitore in 90 minuti andrebbe a risolversi direttamente con la lotteria dei tiri dal dischetto. Oasport.it BORDOCAM BOLOGNA-INTER: tutto ciò che accade prima, durante e dopo il GOL DI ORSOLINI | DAZN Dove vedere in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming - L’Arabia Saudita è pronta ad accogliere le quattro formazioni che andranno a competere per il titolo della manifestazione: fra ... oasport.it

