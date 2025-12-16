DOVE VAI SE NON SAI CHI SEI? OrientaSicilia | da 23 anni al servizio degli studenti

Da oltre vent'anni, OrientaSicilia – ASTERSicilia accompagna i giovani siciliani nel percorso di scoperta di sé stessi, offrendo strumenti e opportunità per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro. Con un'esperienza consolidata, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi si avvicina alle scelte di vita e carriera.

Scoprire chi siamo è il primo passo per decidere dove andare.