Il duecentocinquantesimo anniversario della nascita di Jane Austen celebra la celebre autrice britannica, nota per i suoi capolavori letterari. Ancora oggi, i luoghi legati alla sua vita e morte attirano numerosi visitatori, pellegrini e appassionati, desiderosi di scoprire di più sulla vita di questa figura iconica della letteratura inglese.

© Cultweb.it - Dove ha vissuto e dov’è sepolta Jane Austen? Ancora oggi è meta di pellegrinaggio

Oggi è il duecentocinquantesimo anniversario della nascita di Jane Austen, una delle più grandi scrittrici inglesi della storia che venne al mondo il 16 dicembre del 1775. Il Regno Unito si sta preparando all’anniversario con decine di eventi sparsi su tutto il territorio, ma particolare rilevanza ricopriranno i luoghi più cari all’autrice. Se qui si possono trovare tutte le principali location dei film tratti dai suoi romanzi, ecco quali sono i posti più importanti della vita di Austen. Jane Austen visse in un cottage a Chawton, nell’Hampshire, dal 1809 fino alla sua morte nel 1817. È in questa casa che scrisse tutti e sei i suoi romanzi famosi in tutto il mondo ( qui c’è la classifica dei più cercati su Google ), e oggi è diventata un museo dedicato alla sua vita e alle sue opere. Cultweb.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli archeologi hanno trovato in Bulgaria lo scheletro di un giovane vissuto circa 6.000 anni fa che sopravvisse a un violento attacco di leone. Le sue ossa mostrano ferite gravissime ma anche segni di guarigione, prova che la comunità si prese cura di lui fino a - facebook.com facebook