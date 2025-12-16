Dopo Saelemaekers il Milan vuole altri due rinnovi | ecco le situazioni di Maignan e Pulisic

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si concentra sul prolungamento dei contratti di alcuni suoi protagonisti, dopo aver rinnovato Saelemaekers. Il 'Corriere dello Sport' analizza le attuali situazioni di Mike Maignan e Christian Pulisic, evidenziando le trattative in corso e le prospettive future per i due giocatori nel club rossonero.

dopo saelemaekers il milan vuole altri due rinnovi ecco le situazioni di maignan e pulisic

© Pianetamilan.it - Dopo Saelemaekers, il Milan vuole altri due rinnovi: ecco le situazioni di Maignan e Pulisic

Il 'Corriere dello Sport' scrive un articolo sui rinnovi di Mike Maignan e Christian Pulisic. Ecco le situazioni dei due rossoneri. Pianetamilan.it

Milan, l'inizio del ciclo Allegri secondo Saelemaekers Nella nostra testa si riparte da zero

Video Milan, l'inizio del ciclo Allegri secondo Saelemaekers Nella nostra testa si riparte da zero
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

dopo saelemaekers milan vuoleMilan, a gennaio serva anche un'alternativa a Saelemaekers sulla destra - Un prolungamento più che meritato per il giocatore belga che è diventato un punto di ... milannews.it

dopo saelemaekers milan vuoleSaelemaekers, Allegri fa blindare il suo pupillo: rinnovo ufficiale col Milan - Il belga rinnova con i rossoneri: l'accordo tra le parti si estende fino al 30 giugno del 2031, come annunciato dal club attraverso un comunicato ... tuttosport.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.