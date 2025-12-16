Dopo Saelemaekers il Milan vuole altri due rinnovi | ecco le situazioni di Maignan e Pulisic
Il Milan si concentra sul prolungamento dei contratti di alcuni suoi protagonisti, dopo aver rinnovato Saelemaekers. Il 'Corriere dello Sport' analizza le attuali situazioni di Mike Maignan e Christian Pulisic, evidenziando le trattative in corso e le prospettive future per i due giocatori nel club rossonero.
Il 'Corriere dello Sport' scrive un articolo sui rinnovi di Mike Maignan e Christian Pulisic. Ecco le situazioni dei due rossoneri. Pianetamilan.it
