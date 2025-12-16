Dopo Roma e Istanbul Pisa è la terza città per numero di fusti di granito

Pisa si distingue per la sua significativa presenza di colonne di granito, seconda solo a Roma e Istanbul. Con 201 fusti, molte risalenti ai secoli X e XII, queste strutture testimoniano la prosperità politica ed economica della città medievale. La loro distribuzione e quantità rappresentano un importante patrimonio storico, che evidenzia il ruolo di Pisa nel panorama dell’epoca.

Sono 201 in tutto le colonne di granito a Pisa, localizzate perlopiù in edifici medievali (X-XII secolo), una presenza che racconta la potenza politica ed economica della città, seconda per numero di fusti solo a Roma e Istanbul, e molto avanti rispetto alla rivale Genova che ne conta solo 32.

