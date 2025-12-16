Dopo le feste di fine anno il campo da calcio sarà pronto

Dopo le festività, il campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco sarà pronto, grazie ai lavori in corso nel rispetto dei tempi previsti. L’intervento, finanziato con 600mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo e parte del progetto di riqualificazione regionale, mira a migliorare le strutture sportive della zona.

Procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco, intervento finanziato con 600mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo e inserito nel più ampio progetto di riqualificazione del polo sportivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Ad oggi, le opere risultano quasi del tutto concluse: sono infatti conclusi gli interventi di scavo e preparazione del fondo, comprensivi dei sistemi di drenaggio verticale e orizzontale, così come la posa del nuovo manto in erba sintetica e la realizzazione della segnaletica di gioco conforme al regolamento Figc – Lega Nazionale Dilettanti. Ilrestodelcarlino.it

