Dopo la pioggia torna il sereno e con punte di 21 gradi ma il fine settimana sarà grigio
Dopo le piogge, il cielo si apre con punte di 21 gradi, ma il fine settimana si preannuncia grigio. Secondo le previsioni di 3bmeteo, una depressione mediterranea porterà schiarite dalla Sicilia verso il resto dell’Italia, offrendo un temporaneo sollievo dal maltempo.
Dopo le piogge torna il sereno. Lo dicono le previsioni di 3bmeteo per i prossimi giorni: "Una perturbazione collegata a una depressione mediterranea lascerà la Sicilia dalle prime ore di domani (mercoledì 17 dicembre), favorendo l’ingresso di ampie schiarite in estensione da Ovest. Farà. Palermotoday.it
Marche, torna il sereno dopo una nottata di pioggia intensa. Ecco le previsioni per i prossimi giorni - ANCONA E' già tornato il sereno sulle Marche, dopo le piogge che la scorsa notte hanno interessato in particolare la provincia di Pesaro Urbino (quasi 20 mm di cumulata a Montecalvo in Foglia nel giro ... corriereadriatico.it
Pioggia e perturbazioni per diversi giorni in Toscana. Dopo Natale temperature in picchiata x.com
