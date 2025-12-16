Dopo la condanna in appello il gioielliere Mario Roggero va in tv | Assurdo che io debba essere rieducato perché ho avuto paura per me e per la mia famiglia si cambi la legge
Dopo la condanna in appello, il gioielliere Mario Roggero interviene in televisione, esprimendo il suo disappunto sulla sentenza e sulla legge vigente. A 71 anni, si dice vittima di un sistema che non tiene conto delle circostanze e chiede una revisione delle norme per evitare che la paura porti a conseguenze così drammatiche.
Nella serata di domenica 14 dicembre 2025 il 71enne gioielliere Mario Roggero, recentemente condannato in appello a 14 anni e nove mesi di reclusione per avere ucciso a colpi di pistola due rapinatori fuori dalla sua attività a Gallo d'Alba, frazione di Grinzane Cavour, è stato ospite della. Torinotoday.it
Ridotta da 17 a 14 anni la condanna di Mario Roggero: sparò a dei rapinatori uccidendone due
Gioielliere uccise due rapinatori, Mario Roggero condannato a 14 anni in appello: «I giudici non hanno avuto coraggio» - È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori ... leggo.it
Uccise due rapinatori in fuga, gioielliere condannato a 14 anni in appello. L’imputato: “Giudici non hanno avuto coraggio” - Confermata in appello la condanna per Mario Roggero che nel 2021 sparò a tre rapinatori uccidendone due dopo una rapina nella sua gioielleria ... ilfattoquotidiano.it
