© Iodonna.it - Dopo il battibecco con la giuria, Belli si è scusato ospite di "Da Noi... A Ruota Libera": «Volevo proteggere Anastasia e il nostro percorso»

D opo la scintilla accesa durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Paolo Belli sceglie la via del chiarimento. Il musicista ha deciso di spegnere le polemiche spiegando il proprio punto di vista e riconoscendo di aver reagito d’impulso alle osservazioni della giuria. Ospite di Da noi. a ruota libera, su Rai1, Belli ha ammesso l’errore con sincerità: «Ascolto sempre le opinioni degli altri, ma questa volta avrei dovuto stare zitto». Le critiche ricevute in diretta, in particolare l’accusa di essere tornato nella sua “comfort zone”, lo hanno colpito più del previsto, facendolo sentire frainteso. Iodonna.it

