Dopo 45 anni il centro sociale Gridas di Scampia rischia lo sgombero appello dal mondo della cultura

Dopo 45 anni di attività, il centro sociale Gridas di Scampia rischia lo sgombero, suscitando preoccupazioni e appelli da parte del mondo culturale. La storica sede di via Monterosa rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e il movimento sociale, ora minacciato da una possibile chiusura.

Il Gridas – Gruppo risveglio dal sonno rischia lo sgombero dallo storico centro sociale di via Monterosa, a Scampia. Dopo quasi 45 anni di attività culturali, artistiche e sociali, l’associazione lancia un appello pubblico sostenuto da esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo per fermare quella che viene definita una decisione non solo giuridica, ma profondamente politica. La sentenza e il rischio sgombero. Alla base del provvedimento c’è una sentenza della Corte d’Appello che ha respinto il ricorso del Gridas contro la condanna per “occupazione senza titolo”, riconoscendo la proprietà dell’immobile all’ Acer (già Istituto autonomo case popolari), ente afferente alla Regione Campania. Ildenaro.it

