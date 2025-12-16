Donne e lavoro solo il 3% è ad I social veicolano la disparità

L'assenza di donne alle posizioni di vertice è ancora significativa, con solo il 3% di amministratrici delegata. La disparità è alimentata anche dai social media, che spesso perpetuano stereotipi di genere. La quota rosa ha avuto effetti positivi, e un incremento dell'occupazione femminile potrebbe portare a una crescita del PIL del 10%.

© Ecodibergamo.it - Donne e lavoro, solo il 3% è a.d. «I social veicolano la disparità» IL FOCUS. La media europea si attesta al 10%. Positivo l'effetto quote rosa. «Se aumentasse l'occupazione femminile, il Pil crescerebbe del 10%». Donne e lavoro, solo il 3% ai vertici delle aziende. E ancora troppe mamme devono scegliere tra carriera e figli - time, o addirittura a licenziarsi, per poter conciliare due mondi che, purtroppo, sono ancora lontani.

