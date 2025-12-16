Donnarumma miglior portiere del 2025 | premio FIFA a Doha

Gianluigi Donnarumma è stato premiato come miglior portiere del 2025 ai The Best FIFA Football Awards a Doha. Capitano della Nazionale e ora al Manchester City, ha concluso una stagione ricca di trofei e riconoscimenti, consolidando la sua posizione tra i migliori nel suo ruolo.

Gianluigi Donnarumma è stato eletto miglior portiere del 2025 ai The Best FIFA Football Awards. Il capitano della Nazionale, oggi al Manchester City dopo l'esperienza al PSG, riceverà il riconoscimento durante la cerimonia in programma a Doha, coronando una stagione straordinaria ricca di trofei e successi personali. Il premio FIFA per il miglior portiere del mondo. È Gianluigi Donnarumma il miglior portiere del 2025 secondo la FIFA. Il numero uno azzurro sarà tra i protagonisti della cerimonia dei The Best FIFA Football Awards 2025, in programma oggi a Doha, dove riceverà uno dei riconoscimenti più prestigiosi del calcio mondiale.

Donnarumma pigliatutto, dopo il Pallone d’Oro anche la FIFA lo elegge “miglior portiere”: la prossima sfida di Gigio - Dopo il Pallone d'Oro anche la FIFA incorona Gianluigi Donnarumma come il miglior portiere al mondo: Gigio ora è chiamato a una nuova sfida ... sport.virgilio.it

Best XI #Fifa del 2025: #Donnarumma vince il premio come miglior portiere per la prima volta in carriera Il premio #Puskas va alla rovesciata di Santiago #Montiel dell'#Independiente. Premio Fair Play al dottor Andreas #Neuking medico del #Regensburg che - facebook.com facebook

Fifa The Best 2025, tutti i premiati: Donnarumma miglior portiere #SkySport #FifaTheBest2025 #Donnarumma x.com

