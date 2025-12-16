Donnarumma miglior portiere del 2025 la scelta della Fifa dopo i trionfi e la rottura col Psg | Lui come Buffon – Il video

Gianluigi Donnarumma è stato riconosciuto come il miglior portiere del 2025 dalla FIFA, premiato con il prestigioso Best Fifa Award. Dopo i successi e le turbolenze con il PSG, l’estremo difensore della Nazionale e del Manchester City si è distinto come uno dei protagonisti del calcio mondiale, ricevendo il riconoscimento dal presidente FIFA Gianni Infantino.

Gianluigi Donnarumma ha vinto il Best Fifa Award 2025 come miglio portiere dell’anno. L’estremo difensore della Nazionale e del Manchester City ha simbolicamente ricevuto il premio dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una video-staffetta pubblicata su Instagram. «Straordinario con il Psg durante il Mondiale per Club FIFA, dopo la vittoria in Champions League e la tripletta in campionato, Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore », lo incorona con l’occasione la Fifa. Se il suo club odierno, il Manchester City, lo celebra come merita sui social, pare chiaro dunque che il premio è legato soprattutto alle prodezze realizzare nella prima parte dell’anno con la maglia dei campioni di Francia. Open.online Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gianluigi Donnarumma 2025 - Best Saves - PSG HD Video Gianluigi Donnarumma 2025 - Best Saves - PSG HD Video Gianluigi Donnarumma 2025 - Best Saves - PSG HD Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025, Infantino: "È il degno successore di Buffon" - Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, è stato nominato The Best FIFA Men's Goalkeeper. tuttomercatoweb.com

FIFA Awards, Donnarumma vince il premio come miglior portiere del 2025 - Il portiere del Manchester City Gianluigi Donnarumma ha appena vinto il premio di miglior portiere dell'anno dei FIFA Awards ... msn.com

