Donnarumma il mondo ai suoi piedi | Best FIFA 2025 al numero uno
Gigio Donnarumma conquista il riconoscimento più ambito: ai Best FIFA Awards 2025 è stato eletto miglior portiere maschile al mondo. Un premio che celebra una stagione straordinaria, durante la quale le sue prestazioni hanno avuto un impatto determinante sia per il Paris Saint-Germain sia nel panorama calcistico europeo.
Gigio Donnarumma ha chiuso il cerchio di una stagione fuori scala con un riconoscimento che pesa. Ai Best FIFA Awards 2025 il portiere italiano è stato eletto miglior portiere maschile al mondo, consacrazione definitiva di un’annata in cui le sue parate hanno inciso sul destino del Paris Saint-Germain e, più in generale, sul panorama calcistico europeo. Il premio arriva al termine di un percorso netto, costruito partita dopo partita, soprattutto nei momenti in cui la pressione si fa insostenibile. Ed è lì che Donnarumma ha fatto la differenza. Un premio che certifica una stagione dominante. Per la prima volta in carriera, Donnarumma sale sul gradino più alto del podio individuale FIFA nel suo ruolo. Como1907news.com
Gianluigi Donnarumma trionfa al Best Fifa Award 2025 - Questo premio assume un valore simbolico ancora più forte perché segna il ritorno di un italiano sul tetto del mondo nel ruolo più iconico del nostro calcio. menshealth.com
Donnarumma miglior portiere al mondo anche per i Best Fifa Awards - Dopo la conquista del suo secondo Trofeo Yashin e il nono posto nel Pallone d'Oro, nuovo successo per il portiere della Nazionale e del Manchester City Gigio Donnarumma: vince il Best Fifa Awards che ... corriere.it
