Donna investita da un conoscente durante una manovra in retromarcia | è gravissima al Niguarda

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un conoscente durante una manovra in retromarcia. L’incidente è avvenuto in via Carlo D’Adda, a Milano, intorno alle 21 di martedì 16 dicembre. La vittima è stata trasportata in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda.

Si tratterebbe di una 48enne. L'incidente si è verificato in via Carlo D'Adda intorno alle 21 di questa sera, martedì 16 dicembre.

Milano, donna di 48 anni investita da auto in retromarcia: è grave a Niguarda - Al volante un conoscente della donna che era appena scesa della stessa auto che l’ha travolta ... ilgiorno.it

ILLORAI. Una tragica fatalità si è consumata questa sera, intorno alle ore 21:00, sulla Statale 129, precisamente all’altezza del bivio per Illorai. Una donna è stata investita, travolta e uccisa da un’automobile, una Fiat Panda. - Non fermarti al titolo - clicca e leg - facebook.com facebook

#Treni, linea #padovaVenezia sospesa dalle 14.30: una donna è stata investita da un convoglio x.com

