Donna investita da un conoscente durante una manovra in retromarcia | è gravissima al Niguarda

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un conoscente durante una manovra in retromarcia. L’incidente è avvenuto in via Carlo D’Adda, a Milano, intorno alle 21 di martedì 16 dicembre. La vittima è stata trasportata in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda.

Si tratterebbe di una 48enne. L'incidente si è verificato in via Carlo D'Adda intorno alle 21 di questa sera, martedì 16 dicembre. Fanpage.it

