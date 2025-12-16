Donna investita da un conoscente durante manovra in retromarcia | è gravissima al Niguarda
Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un conoscente durante una manovra in retromarcia. L'incidente si è verificato in via Carlo D'Adda, a Milano, intorno alle 21 di martedì 16 dicembre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e la donna è stata trasportata in condizioni critiche al reparto di rianimazione dell'Ospedale Niguarda.
