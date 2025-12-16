Una significativa donazione al reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara è stata realizzata in memoria di Marco La Sorda, il noto DJ scomparso ad agosto a causa di un tumore. Frutto della raccolta fondi del 19 agosto, questa iniziativa mira a sostenere il reparto e a ricordare la figura di Marco attraverso un gesto di solidarietà.

Importante donazione, frutto della raccolta fondi del 19 agosto, per il reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara in memoria di Marco La Sorda, il dj scomparso i primi di agosto per un tumore. Si tratta di un microscopio, quattro poltrone per la chemioterapia e due apparecchi elettronici. Ilpescara.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Donare rende felice

Donate attrezzature al reparto di oncologia in memoria di Marco La Sorda - La consegna ufficiale delle attrezzature è avvenuta nel pomeriggio del 16 dicembre, nella sala giunta del Comune di Pescara, alla presenza di numerose autorità istituzionali, sanitarie e di amici di L ... ilpescara.it