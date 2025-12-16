Donate 33 opere di Paolo Grilli

Sono state donate alla città 33 opere dell’artista cesenate Paolo Grilli, nato nel 1857 e scomparso nel 1952. Questa importante donazione permette di valorizzare il patrimonio culturale locale, offrendo un'occasione unica per riscoprire e apprezzare il talento e la storia di uno dei più significativi artisti della regione.

Ben 33 opere dell'artista cesenate Paolo Grilli, nato a Cesena nel 1857 e morto a Roma nel 1952, sono state donate alla città. La donazione, offerta da una persona che ha chiesto di rimanere anonima, riguarda una collezione di ritratti di famiglia, opere grafiche e paesaggi cesenati che arricchiranno il patrimonio artistico cittadino, affiancandosi ai dipinti di Grilli già presenti nella Pinacoteca comunale e nella Casa Museo 'Renato Serra', nonché ai suoi lavori scultorei come i busti del cimitero monumentale, i medaglioni con i bassorilievi di Giuseppe Verdi e Richard Wagner nel foyer del Teatro Bonci e il medaglione marmoreo dedicato a Giosuè Carducci sotto il porticato di palazzo Albornoz.

