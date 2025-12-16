Donald Trump all’attacco della comunità somala negli Stati Uniti

Donald Trump ha rivolto dure parole nei confronti della comunità somala negli Stati Uniti, definendola “spazzatura”. Contestualmente, ha disposto l'invio di agenti dell'ufficio immigrazione in Minnesota, stato con la più numerosa presenza somala del paese, suscitando forti polemiche e tensioni.

© Internazionale.it - Donald Trump all'attacco della comunità somala negli Stati Uniti Il presidente ha definito i somali "spazzatura" e ha mandato agenti dell'ufficio immigrazione in Minnesota, lo stato che ospita la più grande comunità somala del paese.

