Donald Trump all’attacco della comunità somala negli Stati Uniti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha rivolto dure parole nei confronti della comunità somala negli Stati Uniti, definendola “spazzatura”. Contestualmente, ha disposto l'invio di agenti dell'ufficio immigrazione in Minnesota, stato con la più numerosa presenza somala del paese, suscitando forti polemiche e tensioni.

donald trump all8217attacco della comunit224 somala negli stati uniti

© Internazionale.it - Donald Trump all’attacco della comunità somala negli Stati Uniti

Il presidente ha definito i somali “spazzatura” e ha mandato agenti dell’ufficio immigrazione in Minnesota, lo stato che ospita la più grande comunità somala del paese. Leggi. Internazionale.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

melaniatrump trump donaldtrump

Video melaniatrump trump donaldtrump

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.