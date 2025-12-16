Don Francesco Cristofaro incontra Papa Leone XIV e consegna il suo libro Venite a me

Don Francesco Cristofaro ha avuto un breve ma significativo incontro con Papa Leone XIV, durante il quale ha consegnato una copia del suo libro “Venite a me”, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. L'evento rappresenta un momento di comunione e riflessione tra l’autore e la Santa Sede.

Don Francesco Cristofaro ha avuto un momento di incontro e saluto con Papa Leone XIV, durante il quale ha consegnato una copia del suo libro Venite a me, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. L'incontro sottolinea l'impegno dell'autore nel promuovere la riflessione spirituale e il dialogo con i fedeli.

