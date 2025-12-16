Domenica In Iva Zanicchi scatena il caos | Giù il crocifisso? Dovete vergognarvi!

Nella puntata di Domenica In del 14 dicembre, Iva Zanicchi si è scagliata contro le polemiche sul presepe e l'albero di Natale, esprimendo il suo punto di vista con fermezza e passione. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione, scatenando discussioni tra i presenti e il pubblico sui temi delle tradizioni natalizie.

È un' Iva Zanicchi scatenata quella ospite di Domenica In nella puntata del 14 dicembre. Al centro la polemica su presepe e albero di Natale. Da giorni infatti in tanti contestano la scelta di alcune scuole di allestire la natività. Il motivo? Il rispetto di tutte le altre religioni. Da qui lo sfogo nello studio di Rai 1. "Voglio augurare un Natale sano - dice la cantante prima di appellarsi ai telespettatori -. Ascoltatemi, se potete mi raccomando: l’albero di Natale è bellissimo, un simbolo meraviglioso, ma fate anche il presepe. E non vi lasciate intimidire". Poi l’affondo:"Quando sento: ‘No, a scuola non hanno potuto fare il presepe per non offendere i bambini di altre religioni. Liberoquotidiano.it

