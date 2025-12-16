Domani sciopero 4 ore trasporto aereo

Domani si prevede un mercoledì complicato per i viaggiatori aerei, con uno sciopero di 4 ore nel settore del trasporto aereo dalle 13 alle 17. La protesta, che coinvolge diverse compagnie nazionali, potrebbe causare disagi e cancellazioni, rendendo difficile la pianificazione dei voli durante questa fascia oraria.

22.45 Mercoledì difficile per chi viaggia in aereo: proclamati diversi scioperi nazionali, dalle 13 alle 17. La protesta riguarderà i lavoratori di Enav e Techno Sky, operanti negli scali di Roma e in quelli della Sicilia; il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers; e il personale di diverse compagnie aeree: Ita, Vueling e Air France-Klm. Sul sito dell'Enac c'è l'elenco dei voli garantiti e delle fasce di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Servizitelevideo.rai.it

