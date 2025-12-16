Documenti falsi e biglietti per il Nord Europa da Milano | arrestato il falsario che stava per scappare a Istanbul

Un uomo è stato arrestato a Milano mentre tentava di fuggire a Istanbul, sospettato di aver prodotto e venduto documenti falsi e biglietti per il Nord Europa. L'operazione ha portato all'emissione di accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi destinati all'espatrio.

© Milanotoday.it - Documenti falsi e biglietti per il Nord Europa da Milano: arrestato il "falsario" che stava per scappare a Istanbul Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi validi per l'espatrio. Con queste accuse la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato a Malpensa un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni.I viaggi da Milano al Nord EuropaL'indagine.

