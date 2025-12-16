Documenti falsi e biglietti per il Nord Europa da Milano | arrestato il falsario che stava per scappare a Istanbul

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Milano mentre tentava di fuggire a Istanbul, sospettato di aver prodotto e venduto documenti falsi e biglietti per il Nord Europa. L'operazione ha portato all'emissione di accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi destinati all'espatrio.

documenti falsi e biglietti per il nord europa da milano arrestato il falsario che stava per scappare a istanbul

© Milanotoday.it - Documenti falsi e biglietti per il Nord Europa da Milano: arrestato il "falsario" che stava per scappare a Istanbul

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi validi per l'espatrio. Con queste accuse la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato a Malpensa un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni.I viaggi da Milano al Nord EuropaL'indagine. Milanotoday.it

Non commettere questi 5 ERRORI IN AEROPORTO ?? #shorts

Video Non commettere questi 5 ERRORI IN AEROPORTO ?? #shorts

documenti falsi biglietti nordForniva biglietti e documenti falsi per migrare in Nord Europa, arrestato 47enne - L'uomo, di origini eritree, è stato arrestato a Malpensa mentre stava per scappare. rainews.it

documenti falsi biglietti nordDocumenti falsi, accompagnamento fino agli imbarchi: il pacchetto completo per il Nord Europa del 47enne arrestato a Malpensa - Un uomo eritreo, in Italia da vent’anni e residente a Milano, è stato bloccato prima del volo per tornare in patria. msn.com