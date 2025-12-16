Documenti falsi accompagnamento fino agli imbarchi | il pacchetto completo per il Nord Europa del 47enne arrestato a Malpensa

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Malpensa Bergamo per aver realizzato e fornito documenti falsi, facilitando il viaggio di migranti diretti nel Nord Europa. L'operazione ha portato al sequestro di un vero e proprio pacchetto completo di materiali e servizi per l'accompagnamento fino agli imbarchi.

Bergamo, 16 dicembre 2025 – Confezionava documenti falsi per permettere a migranti giunti in Italia di viaggiare verso il Nord Europa. La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi validi per l'espatrio. L'arresto di sei eritrei a Orio al Serio e l'avvio delle indagini. L'arresto arriva dopo un'indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo, avviata dalla Squadra mobile con i poliziotti dell' Ufficio di Polizia di Frontiera allo scalo aereo di Orio al Serio i quali tra maggio e luglio scorsi, hanno arrestato sei eritrei perché in possesso di documenti falsi apparentemente prodotti in Europa (per lo più carte di identità spagnole, belga, svedesi).

