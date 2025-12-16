Docente di religione muore per arresto cardiocircolatorio poco prima di entrare a scuola | la comunità scolastica piange l’insegnante amato da alunni e colleghi

Una tragedia ha colpito la comunità scolastica, quando un docente di religione è deceduto improvvisamente per arresto cardiocircolatorio poco prima di entrare in classe. L'insegnante era molto stimato da alunni e colleghi, e la notizia ha suscitato grande dolore e commozione tra tutti coloro che lo conoscevano.

Un docente di religione è deceduto nella mattinata di ieri a causa di un arresto cardiocircolatorio nella propria abitazione. L'articolo . Orizzontescuola.it Vittoria - Morta l'insegnante colpita da 3 colpi di pistola esplosi dal bidello Frosinone, choc per la morte dell’insegnante Marco Datti. Lo striscione degli alunni: «Ciao maestro» - Insegnante di 46 anni muore nella sua abitazione mentre si stava preparando per andare a scuola. ilmattino.it

La comunità educativa è stata colpita da un grave lutto. Si è spento all’età di 46 anni Marco Datti, docente di religione residente a Ferentino. Prestava servizio presso l’Istituto comprensivo Frosinone 4 ed era anche membro dell’Ufficio scuola della diocesi di Fr - facebook.com facebook