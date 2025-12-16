Docente di religione muore per arresto cardiocircolatorio poco prima di entrare a scuola | la comunità scolastica piange l’insegnante amato da alunni e colleghi

Una tragedia ha colpito la comunità scolastica, quando un docente di religione è deceduto improvvisamente per arresto cardiocircolatorio poco prima di entrare in classe. L'insegnante era molto stimato da alunni e colleghi, e la notizia ha suscitato grande dolore e commozione tra tutti coloro che lo conoscevano.

Un docente di religione è deceduto nella mattinata di ieri a causa di un arresto cardiocircolatorio nella propria abitazione. L'articolo . Orizzontescuola.it

