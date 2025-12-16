Diventa donatore di midollo osseo | in piazza De Ferrari l' infopoint di Admo
Nella piazza De Ferrari, l'infopoint di Admo invita a scoprire come diventare donatori di midollo osseo. Un gesto di solidarietà che può salvare vite, soprattutto durante il periodo natalizio, offrendo un dono prezioso e di grande valore alle persone in attesa di un trapianto.
A Natale il regalo può essere rappresentato dalla generosa decisione di donare midollo osseo alle persone che ne hanno bisogno. Così Admo, l'Associazione Donatori Midollo Osseo con Fidas e Ibmdr invitano i genovesi tra 18 e 35 anni a diventare donatori: l'infopoint in piazza De Ferrari sabato 20. Genovatoday.it
DIVENTARE DONATORE DI MIDOLLO OSSEO
