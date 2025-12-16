Ditto | in Campania serve un piano stabile per trattenere i giovani

A Napoli, la questione occupazionale per i giovani torna al centro dell’attenzione. Enrico Ditto sottolinea l’urgenza di adottare un piano stabile e strategico in Campania per trattenere le nuove generazioni. Nel prossimo vertice regionale, l’imprenditore e attivista chiede di mettere l’occupazione giovanile tra le priorità principali, per favorire sviluppo e opportunità.

A Napoli, il nodo del lavoro per le nuove generazioni torna a imporsi con urgenza. L'imprenditore e attivista Enrico Ditto chiede al prossimo vertice regionale una scelta netta: mettere l'occupazione giovanile in cima alle priorità. Perché senza una rotta stabile, avverte, il rischio è ritrovarsi presto con una terra che perde i suoi ragazzi.

