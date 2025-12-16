Disturbi alimentari Nessuno ti può giudicare Campagna Ministero Salute
Il Ministero della Salute ha avviato la campagna “Nessuno ti può giudicare” per sensibilizzare sui disturbi alimentari. L’obiettivo è offrire supporto e rassicurazione a ragazzi e famiglie, promuovendo un dialogo aperto e contribuendo a ridurre lo stigma associato a queste condizioni.
Il Ministero della Salute ha lanciato la campagna di comunicazione “Nessuno ti può giudicare”, rivolta ai ragazzi che soffrono di disturbi alimentari e alle loro famiglie. Servizio di Barbara Masulli TG2000. Tv2000.it
Disturbi alimentari, i primi sintomi compaiono già a 8/9 anni. Aumentate del 64% le diagnosi: i dati e le cause - Sono aumentate del 64% (rispetto al 2019 ultimo anno prima della pandemia di Covid 19) le diagnosi annuali all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di disturbi ... corriere.it
Disturbi alimentari, oltre 3 milioni di casi in Italia. I medici: “Preoccupati dai pazienti sempre più giovani”. Cos’è l’Arfid e perché colpisce i bambini anche di 6 ... - Il cibo come simbolo di un malessere personale dalle cause non sempre note e che sfocia in atteggiamenti che mettono pericolosamente a rischio la salute. ilfattoquotidiano.it
Disturbi alimentari nelle future mamme e problemi respiratori infantile, dalla nuova ricerca pubblicata sulla rivista Thorax emerge un nesso: allo studio ha partecipato la coorte NINFEA, il cui progetto ventennale è condotto in collaborazione tra la Città della Sal - facebook.com facebook
Anoressia e altri disturbi alimentari per 3 mln: dai social alla maratona Tv parte la campagna a tappeto ilsole24ore.com/art/anoressia-… x.com
