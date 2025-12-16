Disturbi alimentari Nessuno ti può giudicare Campagna Ministero Salute

Il Ministero della Salute ha avviato la campagna “Nessuno ti può giudicare” per sensibilizzare sui disturbi alimentari. L’obiettivo è offrire supporto e rassicurazione a ragazzi e famiglie, promuovendo un dialogo aperto e contribuendo a ridurre lo stigma associato a queste condizioni.

Il Ministero della Salute ha lanciato la campagna di comunicazione “Nessuno ti può giudicare”, rivolta ai ragazzi che soffrono di disturbi alimentari e alle loro famiglie. Servizio di Barbara Masulli TG2000. Tv2000.it

