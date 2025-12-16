Disney l’era dei cattivi continua | Gaston de La Bella e la Bestia conquista il suo live action

Disney prosegue la sua esplorazione dei personaggi villain, portando sul grande schermo nuovi live action. Dopo aver rivisitato principesse e regine, l’attenzione si sposta ora sugli antagonisti, come Gaston de La Bella e la Bestia, confermando il loro ruolo centrale e rivisitato in una prospettiva originale.

La Disney torna là dove tutto è già mito, ma cambia prospettiva. Dopo aver riscritto principesse, regine e finali, ora mette al centro chi, per decenni, è stato confinato al ruolo di antagonista. Il prossimo progetto live action legato a La Bella e la Bestia non avrà come protagonista Belle né la Bestia, ma Gaston, il cattivo più arrogante, muscolare e paradossalmente memorabile dell’universo Disney. Una scelta che non sorprende chi osserva con attenzione l’evoluzione dello studio: oggi la Disney non vuole più raccontare solo fiabe, ma indagare i personaggi, soprattutto quelli che hanno inciso nell’immaginario collettivo con più ambiguità che bontà. Panorama.it

