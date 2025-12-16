‘Dislessico Famigliare’ | Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi raccontano la neurodivergenza senza filtri

A Roma è stato presentato “Dislessico famigliare”, il libro di Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi che affronta la neurodivergenza con sincerità e senza filtri. Attraverso le loro esperienze, i due autori raccontano le sfide e le peculiarità di una famiglia che affronta la dislessia, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente su questa condizione.

A Roma è stato presentato “Dislessico famigliare – Cronache (s)connesse di una famiglia straordinariamente normale”, il libro scritto a quattro mani da Giampaolo Morelli e sua moglie Gloria Bellicchi per Sperling & Kupfer. Un volume che nasce dall’esperienza diretta di una famiglia “per tre quarti neurodivergente”, come la definiscono gli autori, e che mescola memoir, riflessione personale e consigli pratici senza la pretesa di insegnare, ma con l’onestà di chi ha vissuto la dislessia sulla propria pelle. La scoperta durante il lockdown. L’idea del libro è scattata durante la DAD, quando Giampaolo Morelli ha avuto l’opportunità di osservare suo figlio Gianmarco in prima elementare collegato al pc con la classe. Funweek.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi insieme in Senato, a Roma, per presentare il libro - scritto a quattro mani - “Dislessico famigliare - Cronache (s)connesse di una famiglia straordinariamente normale” - facebook.com facebook

