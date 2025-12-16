Disclosure Day | Svelato il titolo e il primo trailer del nuovo film sugli UFO di Steven Spielberg!
Steven Spielberg è tornato. Dopo anni di segretezza, Universal ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale di Disclosure Day, il suo attesissimo e top-secret nuovo film UFO. Questa pellicola segna il ritorno del leggendario regista a un genere che ha plasmato in modo indelebile, promettendo un’esperienza cinematografica che alimenterà il dibattito su ciò che si nasconde oltre le stelle. Steven Spielberg: Un ritorno alle origini del genere UFO Il film, Disclosure Day, è il primo progetto di Steven Spielberg dalla sua opera acclamata del 2022, The Fabelmans. A 78 anni, il vincitore dell’Oscar ritorna alle narrazioni sui fenomeni non identificati, un campo che ha contribuito a definire nell’era moderna: 1977: Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. Nerdpool.it
