Disastro Righetti Anche Arena non va Si rivede Tavernelli

L'ultimo incontro ha segnato un altro episodio negativo per la squadra, con l'addio di Righetti e anche Arena che non riesce a trovare la soluzione. La rientrata di Tavernelli porta qualche speranza, ma il risultato resta deludente. Il match è stato caratterizzato da errori e decisioni discutibili, evidenziando le difficoltà attuali della formazione.

VENTURI 5,5 Commette il fallo da rigore su D'Andrea nel tentativo disperato di fermarlo. Prende tre gol sui quali ha poche responsabilità. DE COL 7 Segna l'1-1 e mette lo zampino pure sul raddoppio. La sua partita, purtroppo, dura meno di mezz'ora per infortunio (Dal 28' ARENA 5 Svirgola in maniera sanguinosa e dà via libera al gol di Schirone. Perennemente incerto). GILLI 6 Comincia così cosi, poi è dirottato a destra dopo mezz'ora per l'infortunio di De Col e da terzino è meno performante. CHIOSA 6 L' Arezzo prende tre reti, ma il capitano non ha troppe responsabilità. RIGHETTI 4,5 Da un suo errore in disimpegno nasce il rigore del vantaggio del Pineto.