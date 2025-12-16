Disabile sfrattata a Firenze dall' alloggio popolare
Adriana Paoletti, 72 anni, disabile dalla nascita e costretta in carrozzina, si trova di fronte a un provvedimento di sfratto dall'alloggio popolare di via Zanella a Firenze. La sua situazione ha suscitato preoccupazione e attenzione, evidenziando le difficoltà di persone con disabilità in situazioni di emergenza abitativa.
"Io resto qui". Disabile sin dalla nascita e da anni costretta in carrozzina, Adriana Paoletti, 72 anni, non ne vuole sapere di essere sfrattata dal suo appartamentino nelle case popolari di via Zanella a Firenze. Stando al calcolo del Comune, la disabile non avrebbe più il diritto a un alloggio calmierato. Con i soldi ereditati dai genitori, Adriana ha superato i parametri fissati dalla Regione. "Ho di poco superato l'Isee e allora mi sfrattano e a danno agli stranieri che non pagano l'affitto, mentre io lo pago". Suo padre era un operaio metalmeccanico e la madre faceva le pulizie. Da sempre i genitori di Adriana hanno risparmiato quello che potevano per poter permettere alla figlia disabile, una volta scomparsi, di avere una badante e di passare una vecchiaia dignitosa. Tgcom24.mediaset.it
Firenze, non sarà sfrattata la disabile 72enne. Il Comune: «Prima va trovata una soluzione» - Non verrà impiegata la forza pubblica per liberare la casa popolare dove vive Adriana Paoletti, la 72enne disabile a cui Casa spa aveva inviato un «avviso di rilascio immediato» ... corrierefiorentino.corriere.it
