direttrice delle farmacie licenziata cancellata la giusta causa

Una direttrice di farmacie comunali è stata licenziata, ma nell’accordo di conciliazione la “giusta causa” è stata cancellata. La Cgil celebra questa vittoria, definendola una conquista significativa nel confronto sindacale. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti e il ruolo delle negoziazioni nel risolvere controversie lavorative.

Direttrice di farmacie comunali licenziata, nell’accordo di conciliazione è stata cancellata la “giusta causa” e la Cgil canta vittoria: "Siamo riusciti a togliere l’infamia". Si è conclusa nei giorni scorsi la vertenza in tribunale sul licenziamento avvenuto mesi fa della direttrice delle farmacie comunali, Nadia Vagni, a opera di Solaro Multiservizi, azienda speciale del Comune. "Una lavoratrice molto conosciuta e apprezzata dalla cittadinanza di Solaro: la sua deplorevole vicenda è nota a tutti, finalmente si è conclusa", spiega una nota di Lorenzo Masili per Filcams Cigl Milano. "Con i nostri legali e Nadia abbiamo deciso di andare in giudizio in quanto abbiamo da subito trovato profondamente sbagliato e grave il suo licenziamento per giusta causa. Ilgiorno.it

