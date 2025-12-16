Direttamente da X Factor al palco di Riccione | Michelle Lufo si esibirà nella notte di Capodanno

Michelle Lufo, nota per la sua partecipazione a X Factor, si esibirà nella notte di Capodanno a Riccione. La giovane artista di 24 anni, conosciuta come Michelle, è stata accolta ufficialmente in municipio dal sindaco e dalle autorità locali, anticipando il suo spettacolo sul palco della città durante le festività.

Martedì mattina, a Riccione, Michelle Lufo, in arte Michelle, 24 anni, è stata ricevuta in municipio dalla sindaca Daniela Angelini, dall’assessore alla Famiglia, Marina Zoffoli e dal presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi. L’incontro, a cui ha preso parte anche la manager della cantante. Riminitoday.it

