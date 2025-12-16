DIRETTA Tutte le notizie del 16 dicembre | Dumfries verso l’operazione Vlahovic tra Milan e Barcellona
Aggiornamenti in tempo reale sulle principali notizie del 16 dicembre, tra infortuni, trattative e mercato. Dumfries potrebbe dover ricorrere all’intervento chirurgico, mentre Vlahovic è al centro di speculazioni tra Milan e Barcellona. Segui tutte le novità della giornata con la nostra redazione di Calciomercato.it.
Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, martedì 16 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 16 dicembre: Dumfries verso l’operazione (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di martedì 16 dicembre! 09:56 16 Dicembre Colpo a zero Inter (in ritardo): Chivu decisivo. Grande acquisto a zero dell’Inter: Chivu decisivo! 09:46 16 Dicembre Dalla Spagna: Vlahovic-Milan ma occhio al Barcellona. Dalla Spagna insistono su Vlahovic vicino all’accordo col Milan per giugno. Calciomercato.it
Edizione delle ore 13.30 del 16/11/2025
Tutte le notizie di domenica 16 novembre - Tutte le notizie live di domenica 16 novembre su Calciomercato. calciomercato.it
DIRETTA/ Albania Inghilterra (risultato finale 0-2): doppietta di Kane! (16 novembre 2025) - Tutto è già deciso nel girone K delle qualificazioni mondiali, la diretta Albania Inghilterra alle ore 18. ilsussidiario.net
Festa di Natale Lazio diretta: tutte le dichiarazioni e gli aggiornamenti LIVE - facebook.com facebook
Festa di Natale #Lazio diretta: tutte le dichiarazioni e gli aggiornamenti LIVE x.com