DIRETTA Tutte le notizie del 16 dicembre | Dumfries in giornata atteso comunicato Inter Vlahovic tra Milan e Barcellona

Ecco le principali notizie del 16 dicembre nel mondo del calcio, con aggiornamenti in tempo reale. Attesa per il comunicato dell'Inter su Dumfries e discussioni tra Milan e Barcellona per Vlahovic. Segui tutte le novità di oggi, martedì 16 dicembre, su Calciomercato.it.

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, martedì 16 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 16 dicembre: Dumfries verso l’operazione (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di martedì 16 dicembre! 11:33 16 Dicembre Operazione Dumfries: atteso comunicato Inter. Dumfries verso l’operazione: come appreso da CM.IT, in giornata dovrebbe arrivare il comunicato dell’Inter. 09:56 16 Dicembre Colpo a zero Inter (in ritardo): Chivu decisivo. Calciomercato.it

