Diomede dedica la copertina del nuovo numero a Beppe gol

Nel 15° numero di Diomede, rivista foggiana edita da Koinè Comunicazione, si rende omaggio a Beppe Gol e alla Capitanata, tra storia, cultura e arti. La copertina è dedicata a lui, offrendo un viaggio tra chicche locali, interviste, profili inediti, recensioni e rubriche che celebrano le unicità di questa terra.

Un tuffo tra storia, cultura e arti alla scoperta delle unicità della Capitanata tra piccole e grandi chicche, interviste, profili biografici inediti, recensioni e belle rubriche nel 15° numero della rivista foggiana Diomede, edita da Koinè Comunicazione e diretta, a vario titolo, da Maurizio De. Foggiatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Time dedica la copertina a Giorgia Meloni: “Dove sta conducendo l’Europa?” - La prestigiosa rivista statunitense Time dedica la copertina del suo nuovo numero mondiale alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. blitzquotidiano.it SALERNO PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO ARTISTICO 2026 DEDICATO A 12 OPERE SCELTE DI PITTURA E SCULTURA DELL'ARTISTA SALERNITANO DIOMEDE PATRONI Giovedi 18 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la sede dell'Arc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.