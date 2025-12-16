Diocesi calano le entrate dall' 8x1000 ma crescono le offerte Rebus ricostruzione delle chiese

Negli ultimi anni, le entrate della Diocesi dall'8x1000 sono diminuite, mentre le offerte dei fedeli sono aumentate. Nel frattempo, il processo di ricostruzione delle chiese, avviato nel 2012, prosegue tra sfide progettuali, cantieri e collaborazione istituzionale, segnando un percorso di rinascita e ripresa delle comunità ecclesiali.

Molte chiese hanno riaperto le loro porte dal 2012 a oggi, dopo un percorso di progettazione, cantieri, attese, verifiche, dialoghi e responsabilità condivise. Nel tempo, però, il contesto in cui gli interventi sono stati pensati e realizzati è cambiato.

