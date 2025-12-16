Dimentica le solite sneakers Quelle del momento sono un tuffo negli ’80 che anticipano la palette più attesa del 2026

Le sneaker del momento sono un mix di nostalgia e tendenza futura, ispirate agli anni Ottanta e pronte a dominare il 2026. Puma presenta il modello Cloud Dancer, un'icona vintage rivisitata con le tonalità più richieste, anticipando le prossime mode senza rinunciare a un tocco rétro. Un must-have per chi vuole essere sempre al passo con le ultime novità.

Anticipano le tendenze, senza perdere il loro tocco vintage: sono le sneaker di Puma. Le scarpe che non smetterai mai di indossare nei prossimi mesi, ispirate agli anni Ottanta e nella tonalità più cool: il Cloud Dancer. Linee rétro, anima sportiva e una nuance favolosa, le Puma Cali Wn’s stanno conquistando le fashion addicted non seguono la moda, ma la anticipano. Ispirate agli anni più scintillanti di sempre e declinate in una nuance sofisticata e luminosa, sono il perfetto punto d’incontro tra nostalgia e stile contemporaneo. Offerta Puma Cali Wn's Sneakers da donna Puma 89,95 EUR?67% 29,68 EUR Acquista su Amazon Ora le trovi scontate del 67%. Dilei.it

