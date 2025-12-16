DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 16 dicembre 2025 su La7

Stasera, 16 dicembre 2025, torna su La7 il talk show DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. L’appuntamento settimanale affronta temi di attualità, politica e economia, offrendo analisi e approfondimenti con ospiti di rilievo. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera.

Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, torna l'appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società.

