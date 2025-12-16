Diletta Leotta incinta | i look strategici con cui ha nascosto il pancino

Diletta Leotta ha annunciato di essere incinta del suo secondo bambino attraverso una dolce foto di famiglia su Instagram. Nei mesi precedenti, ha sfoggiato look studiati per nascondere il pancino, dimostrando attenzione ai dettagli e stile. L'articolo ripercorre i momenti e gli outfit strategici scelti dalla conduttrice per mantenere la privacy durante la gravidanza.

© Lookdavip.tgcom24.it - Diletta Leotta incinta: i look strategici con cui ha nascosto il pancino L’annuncio è arrivato con una dolce foto di famiglia su Instagram: Diletta Leotta aspetta il suo secondo bambino. La conduttrice e il marito Loris Karius hanno condiviso la notizia il 10 dicembre, svelando che la piccola Aria, nata ad agosto 2023, diventerà presto sorella maggiore. Mentre i fan esultano, in molti si chiedono: come ha fatto Diletta a nascondere il pancino fino ad ora? La risposta è in una serie di scelte fashion strategiche e pose studiate. L’annuncio social: look coordinati per tutta la famiglia. Lo scatto con cui Diletta ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio La foto che ha svelato la dolce attesa mostra la famiglia Leotta-Karius al completo, immersa in un’atmosfera natalizia. Lookdavip.tgcom24.it Diletta Leotta e Loris Karius con Aria #look #popular #fashion #fashionista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Diletta Leotta, i primi look super glamour con il pancione - Diletta Leotta non si nasconde più: i primi look con pancione a vista dopo l’annuncio della seconda gravidanza su Instagram, tra comodità ed eleganza. dilei.it

