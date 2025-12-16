Difesa sicurezza infrastrutture Urso | Spazio asset decisivo Il distretto Sud più competitivo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolinea l'importanza strategica dello Spazio per la difesa, la sicurezza e le infrastrutture. Con i suoi sedici distretti industriali distribuiti sul territorio, il settore spaziale emerge come elemento chiave per la competitività nazionale, confermando il ruolo centrale di questa filiera nel panorama industriale italiano.

difesa sicurezza infrastrutture urso spazio asset decisivo il distretto sud pi249 competitivo

© Ilmattino.it - Difesa, sicurezza, infrastrutture, Urso: «Spazio asset decisivo». Il distretto Sud più competitivo

Ha pochi dubbi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: con i suoi sedici distretti industriali, distribuiti in maniera omogenea sul territorio, lo Spazio è uno di quei. Ilmattino.it

Difesa Collettiva: il comparto Difesa e Sicurezza oggi in Italia

Video Difesa Collettiva: il comparto Difesa e Sicurezza oggi in Italia

difesa sicurezza infrastrutture ursoDifesa, la prossima guerra si giocherà nello spazio. L’Europa prepara il ritorno sulla Luna nel 2026 - Dalle missioni Artemis alle costellazioni satellitari interoperabili: lo spazio diventa un dominio strategico per la difesa. milanofinanza.it

Speciale difesa: Crosetto incontra Commissario europep Kubilius - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sostenuto un "costruttivo" incontro con il Commissario europeo per Difesa e Spazio, ... agenzianova.com