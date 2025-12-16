Diao parte in lacrime con il Como e lancia l’allarme in Senegal

Diao, emozionato e in lacrime, si congeda dal Como e lancia un messaggio importante per il suo Senegal, che si prepara a partecipare alla Coppa d’Africa 2025 in Marocco. La sua partenza imminente segna un momento significativo sia per il giocatore che per il suo paese, evidenziando le emozioni e le sfide di un atleta in vista di un grande impegno internazionale.

2025-12-15 22:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: A sano Diao Doveva viaggiare domani per unirsi alla concentrazione di Senegal In Marocco pronto per la sua prima nel Coppa d’Africa. Eppure, nella sua ultima partita di Serie A Prima di partire, i soliti problemi fisici rischiano di mandare in frantumi il suo sogno. Al 34° minuto di Roma-Como dopo un calcio d’angolo in favore di Roma, Diao viene gettato in campo aperto. L’ex di Betis inizia con un passo potente, Cristallo Non riesce a trattenerlo, percorre quasi 60 metri con la palla tra i piedi e, quando ha tutto di fronte, poco prima di calciare, la sua carriera si ferma di colpo. Justcalcio.com Diao Chan: The Beauty Who Shamed the Moon | Four Great Beauties of China (Part 1) Roma-Como, incubo Diao: nuovo infortunio, il talento di Fabregas in lacrime, salta la Coppa d'Africa? - Continua il calvario del talento del Como Diao: la sua gara contro la Roma è durata pochissimo. sport.virgilio.it

Como, infortunio Diao contro la Roma: Coppa d’Africa a rischio - Preoccupazione in casa Como: Assane Diao esce in lacrime contro la Roma, stop muscolare e Coppa d’Africa ora a rischio. europacalcio.it

Una stagione travagliata. Un caso diplomatico nato a causa della sua convocazione da parte del Senegal. L'ennesimo stop alla vigilia della partenza per la Coppa d'Africa. Le lacrime di Assane Diao sono le lacrime di un ragazzo di soli 20 anni che sognava u - facebook.com facebook

#Fabregas: “Diao parte martedì, conversazione non piacevole col ct! S. Roberto, Kempf, #Morata…” x.com