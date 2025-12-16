Diao parte in lacrime con il Como e lancia l’allarme in Senegal

Diao, emozionato e in lacrime, si congeda dal Como e lancia un messaggio importante per il suo Senegal, che si prepara a partecipare alla Coppa d’Africa 2025 in Marocco. La sua partenza imminente segna un momento significativo sia per il giocatore che per il suo paese, evidenziando le emozioni e le sfide di un atleta in vista di un grande impegno internazionale.

2025-12-15 22:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: A sano Diao Doveva viaggiare domani per unirsi alla concentrazione di Senegal In Marocco pronto per la sua prima nel Coppa d’Africa. Eppure, nella sua ultima partita di Serie A Prima di partire, i soliti problemi fisici rischiano di mandare in frantumi il suo sogno. Al 34° minuto di Roma-Como dopo un calcio d’angolo in favore di Roma, Diao viene gettato in campo aperto. L’ex di Betis inizia con un passo potente, Cristallo Non riesce a trattenerlo, percorre quasi 60 metri con la palla tra i piedi e, quando ha tutto di fronte, poco prima di calciare, la sua carriera si ferma di colpo. Justcalcio.com

