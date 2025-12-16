Di Stefano lascia il set e racconta la rinascita in un nuovo memoir

Massimo Di Stefano presenta il suo nuovo memoir, “La speranza non muore mai: Un’eredità d’amore e di risveglio”, in uscita come libro digitale. Un racconto intimo che ripercorre momenti di perdita, affetti e rinascita, offrendo una testimonianza di resilienza e speranza per tutti coloro che cercano di ricominciare dopo le difficoltà.

Ponte Buggianese, 16 dicembre 2025. Massimo Di Stefano annuncia l’arrivo in libreria digitale della sua nuova opera, “La speranza non muore mai: Un’eredità d’amore e di risveglio”, un racconto personale che mette al centro perdita, affetti e la possibilità concreta di ricominciare. Dal set alla pagina: l’annuncio di Massimo Di Stefano Nel suo percorso professionale, . Sbircialanotizia.it

