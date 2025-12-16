Il congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) si tiene a Bari, segnando il centenario dell'evento. Di Maio evidenzia l'importanza della prevenzione, cura e formazione rivolta ai giovani, sottolineando l'onore di presiedere questa storica manifestazione in una regione che celebra un traguardo così rilevante.

Di Maio (Sigo): "Dai ginecologi del territorio prevenzione, cura e formazione ai giovani"

Bari, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "Sono molto onorata di essere la presidente del congresso numero 100 della Società italiana di ginecologia e ostetricia e lo sono ancora di più perché si svolge in Puglia, una regione che ha l'opportunità di celebrare un traguardo così significativo. Cento anni di storia che raccontano l'evoluzione della ginecologia e dell'ostetricia tra nuove strade percorse, importanti innovazioni scientifiche e un progressivo rafforzamento del ruolo del territorio. Il congresso rappresenta un momento di sintesi e collaborazione tra i tre grandi ambiti della ginecologia italiana: quello territoriale, quello ospedaliero e quello universitario. Iltempo.it

