Di fatto l’Europa permetterà la sopravvivenza dei motori inquinanti anche dopo il 2035 | è il più grande cambio di rotta sul Green deal

L’Europa potrebbe consentire la presenza di motori inquinanti oltre il 2035, segnando un importante cambiamento nel Green Deal. La decisione di Ursula von der Leyen riflette pressioni di industrie e governi europei, che contestano obiettivi ritenuti troppo ambiziosi. Questo nuovo scenario apre un dibattito sulla direzione futura delle politiche ambientali nel continente.

L a mossa di Ursula von der Leyen si preannuncia come il più grande cambio di rotta sul Green deal, frutto anche delle pressioni delle industrie e di governi europei da mesi sulle barricate per target giudicati irrealistici. Leggi anche › Il numero uno di Toyota contro l’auto elettrica: «Inquinante e sopravvalutata» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Le auto elettriche? Possono aspettare. La retromarcia Ue sullo stop ai motori termici dal 2035 iO Donna. Iodonna.it

