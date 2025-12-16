Deve operarsi per un tumore ma dopo l'anestesia gli amputano l'avambraccio | nuovi accertamenti sul medico

Un uomo di 70 anni di Seveso, sottoposto a intervento chirurgico per un tumore, ha subito un'imprevista amputazione dell'avambraccio a causa di un'ischemia legata all'anestesia. L'episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione medica e stanno ora proseguendo approfondimenti per chiarire le cause dell'accaduto.

Un 70enne di Seveso (Monza) ha subito l'amputazione di un avambraccio in seguito a un'ischemia dovuta all'anestesia. La Procura ha chiesto l'archiviazione del caso, ma il gip ha disposto nuovi accertamenti sull'operato del medico. Fanpage.it Il tumore alla prostata si deve sempre operare? - Dott. Andrea Cocci - UPsalute Channel Deve operarsi per un tumore, ma dopo l’anestesia gli amputano l’avambraccio: nuovi accertamenti sul medico - Un 70enne di Seveso (Monza) ha subito l'amputazione di un avambraccio in seguito a un'ischemia dovuta all'anestesia ... fanpage.it

Deve operarsi alla prostata, si trova con un braccio amputato dopo l'anestesia: paziente si batte contro l'archiviazione - La Procura di Monza ha chiesto di non procedere nei confronti del medico, ma la difesa del 70enne di Seveso si è opposta e ha ottenuto un supplemento della perizia ... msn.com

ENIGMA GIMENEZ! L'attaccante deve decidere se operarsi. Bianchin solleva un dubbio sul peggioramento: "Perché, improvvisamente, dopo Bergamo il dolore è diventato intollerabile". #Gimenez #Milan #Infortunio #GazzettaIt #SerieA - facebook.com facebook

Tegola Benfica: Lukebakio deve operarsi, salterà anche le sfide di Champions League contro Napoli e Juventus goal.com/it/liste/il-be… x.com